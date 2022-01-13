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У Європарламенті обговорять ситуацію з Україною та РФ, можливо, Порошенка - ЗМІ

Четвер, 13 січня 2022, 13:13

Комітет із закордонних справ Європарламенту 17 січня планує дебати щодо питання України й Росії, також, ймовірно, обговорюватимуть ситуацію довкола депутата й експрезидента Петра Порошенка.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Комітет Європарламенту із закордонних справ проведе дебати щодо України й Росії 17 січня. Ймовірно, що обговорюватимуть також майбутнє колишнього президента Петра Порошенка, тому що кілька європарламентарів вчора мали зустрічі з ним у Брюсселі", - написав Джозвяк у своєму Twitter.

Як раніше повідомляла "Українська правда", саме 17 січня Петро Порошенко планував повернення в Україну авіарейсом з Варшави.

Боррель проти будь-яких розмов про Україну під тиском з боку Росії

П'ятому президенту України й лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій. Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

У ДБР заявили, що запобіжний захід йому обиратимуть у день повернення в Україну.

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