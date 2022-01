В Европарламенте обсудят ситуацию с Украиной и РФ, возможно, Порошенко – СМИ

Комитет по иностранным делам Европарламента 17 января планирует дебаты по вопросу Украины и России, а также, вероятно, будут обсуждать ситуацию вокруг депутата и экс-президента Петра Порошенко.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Комитет Европарламента по иностранным делам проведет дебаты по Украине и России 17 января. Вероятно, будут обсуждать также будущее бывшего президента Петра Порошенко, потому что несколько европарламентариев вчера провели встречи с ним в Брюсселе", - написал Джозвяк в своем Twitter.

the European Parliament's foreign affairs committee will debate #Ukraine and #Russia on 17 Jan. likely that the future of the former President #Poroshenko will also be raised as several MEPs met with him in Brussels yesterday