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Укр / Рус

Украина считает неделю "большой дипломатии" проигрышной для России

Четверг, 13 января 2022, 14:35

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оценил неделю активных дипломатических переговоров стран Запада с Россией как неудовлетворительную для Москвы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба отметил в своем комментарии по итогам заседания Постоянного совета ОБСЕ 13 января.

Министр подчеркнул, что заседание Постоянного совета ОБСЕ показало консолидированную международную поддержку Украины в условиях военного давления и неправомерных ультиматумов со стороны РФ. Неделю дипломатических переговоров с Москвой министр считает проигрышной для Кремля.

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"Несмотря на неудовлетворительную для России неделю большой дипломатии, считаю, что единственным способом для россиян подтвердить отсутствие намерений решать проблемы силовым путем является продолжение дискуссии в установившихся форматах, в частности в ОБСЕ", - отметил министр.

Он добавил, что Украина готова к дальнейшему тесному сотрудничеству с польским председательством в целях эффективного воплощения повестки дня ОБСЕ после анализа позиций государств-участников по итогам заседания Постоянного Совета ОБСЕ 13 января.

"Украина также продолжит активную работу с партнерами по воплощению комплексного пакета сдерживания Российской Федерации от новой волны войны в Европе, который уже начал действовать", - заявил Кулеба.

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Напомним, после обнародования Кремлем так называемых ультиматумов безопасности 10 января в Женеве состоялись двусторонние переговоры между РФ и США. Об их результатах смотрите в видео ЕвроПравды "Зоны влияния в Европе".

12 января состоялась первая за более чем два года встреча Совета Россия-НАТО. Детальнее об ее итогах в видео Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе.

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МИД ОБСЕ Россия Кулеба

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