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"М’яч на боці Росії": постпред США в ОБСЄ про ситуацію з "Мінськом"

Четвер, 13 січня 2022, 17:50

Подальші зрушення у виконанні Мінських домовленостей залежать від наявності у Москві політичної волі для цього.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу сказав постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер.

"Українська сторона каже, що віддана ідеї виконання Мінських домовленостей 2014-15 років для вирішення конфлікту, і зробила для цього чимало кроків. Ми підтримуємо Україну у цих спробах", - зазначив постпред.

Він нагадав, що у Мінських домовленостях від лютого 2015 року є низка положень, які мають бути виконані, щоб Україна могла убезпечити свій суверенітет і територіальну цілісність. Зокрема, це стабільне припинення вогню та відведення важкого озброєння із визначених зон, безперешкодний доступ спостерігачів ОБСЄ в ОРДЛО. 

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"Ці три умови так і не було виконано, тож зараз м’яч на боці Росії. Коли будуть виконані ці базові безпекові умови, тоді можна буде рухатися далі… Необхідні інструменти є, все залежить від політичної волі - на даний час, з боку Москви", - зазначив Майкл Карпентер.

Як повідомлялося, під час засідання постійної ради ОБСЄ Майкл Карпентер виступив проти шантажу, агресії і погроз як засобу досягнення поставлених цілей.

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному фланзі.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі

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