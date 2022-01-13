"Мяч на стороне России": постпред США в ОБСЕ о ситуации с "Минском"

Последующие сдвиги в выполнении Минских договоренностей зависят от наличия в Москве политической воли для этого.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге сказал постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

"Украинская сторона говорит, что привержена выполнению Минских соглашений 2014-15 годов для разрешения конфликта, и много сделала для этого. Мы поддерживаем Украину в этих попытках", – отметил постпред.

Он напомнил, что в Минских договоренностях от февраля 2015 года есть ряд положений, которые должны быть выполнены, чтобы Украина могла обезопасить свой суверенитет и территориальную целостность. В частности, это стабильное прекращение огня и отвод тяжелого вооружения из определенных зон, беспрепятственный доступ наблюдателей ОБСЕ в ОРДЛО.

"Эти три условия так и не были выполнены, поэтому сейчас мяч на стороне России. Когда будут выполнены эти базовые условия безопасности, тогда можно будет двигаться дальше… Необходимые инструменты есть, все зависит от политической воли - в настоящее время, со стороны Москвы", – отметил Майкл Карпентер.

Как сообщалось, во время заседания постоянного совета ОБСЕ Майкл Карпентер выступил против шантажа, агрессии и угроз как средства достижения поставленных целей.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

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