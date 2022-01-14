Найкращі розвиваючі ігри для дітей на iPhone

Починаючи з 15 жовтня 2021 року, шанувальники бренду Apple можуть офіційно придбати iPhone 13 в Україні.

Нова модель знадобиться не лише дорослим. У магазині програм є цікаві розвиваючі ігри для дітей. Навчання дитини – складний та трудомісткий процес.

Що зробити його більш цікавим, варто використовувати елементи розваг. Розглянемо, які програми можна встановити на Айфон, які допомагають у навчанні та розвитку дитини.

Пишемо, малюємо, вчимо

Програма виконана у формі розмальовки. Такий підхід подобається дітям, тому що вони постійно відкривають для себе нові кольори та форми, вчаться оцінювати їх поєднання. Сумувати не доведеться, тому що в наборі представлено понад 300 картинок для розмальовки. Варіантів дуже багато, можна експериментувати із різними кольорами. У процесі гри дитина вивчає літери та цифри. Якщо малюк натисне на букву, почує її правильне звучання.

Програма запам'ятовує позицію, на якій дитина зупинилася. Наступного разу програма запуститься саме з неї. Це зручно, тому що не доведеться шукати останню вивчену букву. Все намальоване в iPhone 13 Pro залишається у пам'яті пристрою.

Освоєння азів програмування

IT – це галузь, яку сьогодні викладають у багатьох школах. Навчити малюка основ програмування можна за допомогою гри Bee-Bot. Вона розрахована на дітей 4-5 років. Дитина вчитиметься сама програмувати бджолу, орієнтуватися в написанні простих команд. Розробникам вдалося створити справді цікавий додаток для заявленої вікової категорії. Якщо ви хочете прищепити малюку навички програмування, встановіть цю гру, що розвиває.

Для дітей від 5 до 7 років призначено програму Code Karts. Вбудовані підказки, що допомагають орієнтуватися у створенні правильного алгоритму. Це сприяє написанню коректно оформленого коду, допомагає уникати помилок. У додатку є машинка, рух якої потрібно програмувати за допомогою команд. Тільки так вона пройде весь трек. Наступний рівень складніший за попередній. На шляху до мети виникають проблеми:

• безвиході;

• розвилки;

• суперники.

Складність ігрового процесу поступово збільшується. Це не відлякує, а захоплює, спонукає шукати рішення.

Розвиток логічного мислення

Lightbot – проста та доступна головоломка, що допомагає освоїти основи програмування. Рекомендований вік – від 4 до 9 років. Конкретного сюжету тут нема. Представлений набір пазлів різної складності. Головний герой – робот-світлячок, якому віддають команди. У даній локації необхідно підсвітити всі плитки. Додаток навіть використовується у початкових класах деяких шкіл США для навчання основ програмування.

Flow Free – гра в розвитку логічного мислення. Суть у тому, що потрібно з'єднувати точки у правильній послідовності. Для цього вибирають потрібні колірні сполучення. Додаток сподобається навіть дорослим, тому що вчить глибоко думати.