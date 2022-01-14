Лучшие развивающие игры для детей на iPhone

Начиная с 15 октября 2021 года поклонники бренда Apple могут официально приобрести iPhone 13 в Украине.

Новая модель пригодится не только взрослым. В магазине приложений есть интересные развивающие игры для детей. Обучение ребенка – сложный и трудоемкий процесс.

Что сделать его более увлекательным, стоит использовать элементы развлечений. Рассмотрим, какие приложения можно установить на Айфон, помогающие в обучении и развитии ребенка.

Пишем, рисуем, учим

Программа выполнена в форме раскраски. Такой подход нравится детям, так как они постоянно открывают для себя новые цвета и формы, учатся оценивать их сочетания. Скучать не придется, так как в наборе представлено более 300 картинок для раскраски. Вариантов очень много, можно экспериментировать с различными цветами. В процессе игры ребенок изучает буквы и цифры. Если малыш нажмет на букву, то услышит ее правильное звучание.

Приложение запоминает позицию, на которой ребенок остановился. В следующий раз программа запустится именно с нее. Это удобно, так как не придется искать последнюю выученную букву. Все нарисованное в iPhone 13 Pro остается в памяти устройства.

Освоение азов программирования

IT – это отрасль, которую сегодня преподают во многих школах. Обучить малыша основам программирования можно с помощью игры Bee-Bot. Она рассчитана на детей 4-5 лет. Ребенок будет учиться сам программировать пчелу, ориентироваться в написании простых команд. Разработчикам удалось создать действительно интересное приложение для заявленной возрастной категории. Если вы хотите привить малышу навыки программирования, установите эту развивающую игру.

Для детей от 5 до 7 лет предназначено приложение Code Karts. Встроены подсказки, помогающие ориентироваться в создании правильного алгоритма. Это содействует написанию корректно оформленного кода, помогает избегать ошибок. В приложении есть машинка, движение которой нужно программировать посредством команд. Только так она сможет пройти весь трек. Следующий уровень сложнее предыдущего. На пути к цели возникают трудности:

• тупики;

• развилки;

• соперники.

Сложность игрового процесса увеличивается постепенно. Это не отпугивает, а увлекает, побуждает искать решения.

Развитие логического мышления

Lightbot – простая и доступная головоломка, помогающая освоить основы программирования. Рекомендуемый возраст – от 4 до 9 лет. Конкретного сюжета здесь нет. Представлен набор пазлов разной сложности. Главный герой – робот-светлячок, которому отдают команды. В предоставленной локации нужно подсветить все плитки. Приложение даже используется в начальных классах некоторых школ США для обучения основам программирования.

Flow Free – игра на развитие логического мышления. Суть в том, что нужно соединять точки в правильной последовательности. Для этого выбирают нужные цветовые сочетания. Приложение понравится даже взрослым, так как учит глубоко думать.