Захід привітав референдум у Сербії щодо зміни Конституції для інтеграції до ЄС

Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія, Сполучені Штати та Європейський Союз привітали проведення національного референдуму в Сербії 16 січня щодо конституційних змін та закликали громадян взяти в ньому участь.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві посольств Франції, Німеччини, Італії, Британії, США і ЄС в країні.

Західні дипвідомства назвали проведення референдуму ключовим кроком для зміцнення незалежності судової влади та підвищення прозорості і ефективності верховенства права в країні.

"Ми віримо, що ці реформи є кроком вперед до приведення Сербії у відповідність до європейських стандартів і підтримають процес вступу Сербії в ЄС. Ми закликали всіх громадян Сербії взяти участь у референдумі", - сказано у заяві.

Вони також висловили жаль, що уряд Косова не дозволив ОБСЄ зібрати бюлетені сербських виборців, які проживають в Косові, відповідно до минулої практиики. Вони закликали уряд Косова дозволити сербам у Косові реалізувати своє право голосу на виборах та виборчих процесах відповідно до усталеної практики.

16 січня в Сербії відбудеться референдум щодо конституційних змін, які пов’язані з відбором суддів і прокурорів. Запитання на референдумі звучить так: "Чи виступаєте ви за підтвердження акту про зміну Конституції Республіки Сербія?"

Міністр закордонних справ Нікола Селакович приєднався до кампанії на підтримку поправок до Конституції Сербії за кілька днів до голосування на референдумі 16 січня.

МЗС Сербії закликало виборців проголосувати за зміни до Конституції, зазначивши, що вони є відповіддю Сербії на вимоги процесу європейської інтеграції та важливим кроком у забезпеченні більшої ефективності захисту громадянських прав та функціонування інституційної системи.

Представники ЄС кажуть, що конституційні зміни мають забезпечити незалежну судову систему без політичного впливу.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди