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Запад приветствовал референдум в Сербии по изменению конституции для интеграции в ЕС

Пятница, 14 января 2022, 12:22

Франция, Германия, Италия, Великобритания, Соединенные Штаты и Европейский Союз приветствовали проведение национального референдума в Сербии 16 января по поводу конституционных изменений и призвали граждан принять в нем участие.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении посольств Франции, Германии, Италии, Британии, США и ЕС в стране.

Западные дипведомства назвали проведение референдума ключевым шагом по укреплению независимости судебной власти и повышению прозрачности и эффективности верховенства права в стране.

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"Мы верим, что эти реформы являются шагом вперед к приведению Сербии в соответствие с европейскими стандартами и поддержат процесс вступления Сербии в ЕС. Мы призвали всех граждан Сербии принять участие в референдуме", - говорится в заявлении.

Они также выразили сожаление, что правительство Косова не разрешило ОБСЕ собрать бюллетени проживающих там сербских избирателей в соответствии с прошлой практикой. Они призвали правительство Косова разрешить сербам в Косове реализовать свое право голоса на выборах и избирательных процессах в соответствии со сложившейся практикой.

16 января в Сербии состоится референдум по конституционным изменениям, связанным с отбором судей и прокуроров. Вопрос на референдуме звучит так: "Вы выступаете за подтверждение акта об изменении Конституции Республики Сербия?"

Министр иностранных дел Никола Селакович присоединился к кампании в поддержку поправок в Конституцию Сербии за несколько дней до голосования на референдуме 16 января.

МИД Сербии призвал избирателей проголосовать за изменения в Конституцию, отметив, что они являются ответом Сербии на требования процесса европейской интеграции и важным шагом в обеспечении большей эффективности защиты гражданских прав и функционировании институционной системы.

Представители ЕС говорят, что конституционные изменения должны обеспечить независимую систему без политического влияния.

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