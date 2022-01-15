Мэрию Лиссабона оштрафовали за раскрытие личных данных оппозиционеров из РФ

Мэрию Лиссабона оштрафовали на 1,25 млн евро за то, что она, в нарушение законов Евросоюза, передавала посольствам разных стран, в том числе России, личные данные организаторов акций протеста перед этими посольствами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает российская служба BBC.

Разбирательство по этому делу началось с того, что российские политэмигранты, живущие в Португалии, в середине прошлого года обнаружили, что мэрия передала посольству России персональные данные – имена, адреса и номера телефонов – организаторов акции в поддержку Алексея Навального.

Португальская Комиссия по защите данных провела расследование и выяснила, что городские власти под руководством тогдашнего мэра-социалиста Фернанду Медины в 2018-2021 годах 225 раз нарушили закон, передав персональные данные участников 52 различных акций посольствам России, Кубы, Венесуэлы и других стран.

Мэрия передавала данные посольствам и до 2018 года, но в то время это еще не было нарушением закона: Европейский Общий регламент по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR) вступил в силу в мае 2018 года.

В докладе Комиссии защиты данных говорится, что в некоторых случаях можно было бы оштрафовать на 20 млн евро за каждый, но комиссия пожалела мэрию, учитывая ее финансовые трудности из-за пандемии.

Мэрия, которую теперь возглавляет социал-демократ Карлуш Моедаш, в пятницу выпустила заявление, в котором назвала штраф "тяжким наследием, которое прежнее руководство оставило жителям Лиссабона".

В прошлом году, когда выяснилось, что мэрия передает персональные данные посольствам, разразился довольно громкий скандал.

Мэр Фернанду Медина извинился за произошедшее и заверил, что больше такое не повторится, однако этот скандал, как считают многие, стал одной из причин его проигрыша на выборах в сентябре прошлого года.