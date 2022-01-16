У Німеччині тисячі людей протестували проти ковідних обмежень та вакцинації

У низці міст Німеччини у суботу 15 січня пройшли чергові протести проти обмежень для протидії епідемії коронавірусу або вакцинації, зібрались також контрдемонстрації.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє dpa.

У Гамбурзі суд заборонив проведення акції антивакцинаторів, апеляцію на рішення теж відхилили, але близько 3 тисяч людей все одно зійшлися на протест. Організатори спершу анонсували 15 тисяч.

Паралельно близько тисячі людей вийшли на контрдемонстрацію, заявивши, що хочуть просувати "солідарність і просвітництво на противагу конспірологічним ідеологіям".

У Фрейбурзі протест проти коронавірусної політики уряду зібрав близько 6 тисяч людей, контрдемонстрація була меншою.

В обох містах у центр стягнули значні сили поліції, щоб запобігти конфліктам між двома групами протестувальників. Наскільки відомо, обійшлося без інцидентів.

У західному місті Дюссельдорф на протест з гаслами проти обов’язкової вакцинації вийшло близько 7000 людей. У поліції розповіли, що загалом зібрання пройшло спокійно. У кількох десятках випадків людей оштрафували за ігнорування масок і одного затримали за носіння ножа.

Тим часом керівник федерального Офісу захисту конституції Томас Гальденванг застеріг, що у відомстві бачать нові типи загроз з боку протестувальників проти ковідної політики уряду. За його словами, цих людей не можна чітко класифікувати як крайніх правих або крайніх лівих екстремістів, їх не об’єднує якась конкретна ідеологія, але спільною для них є зневага до чинних демократичних інституцій та представників влади.

Гальдеванг зазначив, що ця група тільки в даний момент сфокусувалася на питаннях епідемії, але щойно домінуюча проблема зміниться, вони можуть переключитись на інші теми. "Будь-то коронавірус, міграційна політика чи катастрофічні повені - дехто з кола тих самих людей намагаються створити враження, що держава не справляється і нічого не робить," - розповів він.

Як повідомлялося, цими вихідними протести невдоволених коронавірусною політикою своїх урядів пройшли також в Австрії та у Франції.

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