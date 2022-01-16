В Германии тысячи людей протестовали против ковид-ограничений и вакцинации

В ряде городов Германии в субботу 15 января прошли очередные протесты против ограничений для противодействия эпидемии коронавируса или вакцинации, собрались также контрдемонстрации.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает dpa.

В Гамбурге суд запретил проведение акции антивакцинаторов, апелляцию на решение тоже отклонили, но около 3 тысяч человек все равно сошлись на протест. Организаторы сначала анонсировали 15 тысяч.

Параллельно около тысячи человек вышли на контрдемонстрацию, заявив, что выступают за "солидарность и просвещение в противовес конспирологическим идеологиям".

Во Фрейбурге протест против коронавирусной политики правительства собрал около 6 тысяч человек, контрдемонстрация была меньшей.

В обоих городах в центр стянули значительные силы полиции, чтобы предотвратить конфликты между двумя группами протестующих. Насколько известно, обошлось без инцидентов.

В западном городе Дюссельдорф на протест с лозунгами против обязательной вакцинации вышли около 7000 человек. В полиции рассказали, что собрание прошло спокойно. В нескольких десятках случаев людей оштрафовали за игнорирование масок и одного задержали за ношение ножа.

Тем временем руководитель федерального Офиса защиты конституции Томас Хальденванг предостерег, что в ведомстве видят новые типы угроз со стороны протестующих против политики правительства. По его словам, этих людей нельзя четко классифицировать как крайних правых или крайних левых экстремистов, их не объединяет какая-либо конкретная идеология, но общим для них является презрение к действующими демократическими институциями и представителям власти.

Хальдеванг отметил, что эта группа только в данный момент сфокусировалась на вопросах эпидемии, но как только доминирующая проблема изменится, они могут переключиться на другие темы. "Независимо от темы - коронавирус, миграционная политика или катастрофические наводнения - некоторые из тех же людей пытаются создать впечатление, что государство не справляется и ничего не делает," - рассказал он.

Как сообщалось, в эти выходные протесты недовольных коронавирусной политикой своих правительств прошли также в Австрии и во Франции.

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