Кремль бреше про НАТО, щоб виправдати агресію проти України - глава Міноборони Британії

Росія висуває неправдиві твердження про агресію НАТО, щоб виправдати військові дії навколо України та на її території.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у статті міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса для The Times.

Воллес звинувачує президента РФ Владіміра Путіна у використанні "вибіркової та спотвореної аргументації", щоб подати НАТО як загрозу.

"Ми всі маємо хвилюватися, тому що з-під пера президента Путіна вийшло есе на 7000 слів, в якому етнонаціоналізм знаходиться в центрі його амбіцій… Він надає спотворену та виборчу аргументацію, щоб виправдати в кращому разі підпорядкування України і, в гіршому разі, насильницьке об'єднання цієї суверенної країни", - йдеться у статті.

Воллес заявив, що британський уряд не конфліктує з Росією та російським народом, "але він не погоджується зі зловмисною діяльністю Кремля".

"Тому, якщо однієї холодної січневої чи лютневої ночі російські збройні сили ще раз вступлять на територію суверенної України, ігноруйте розповіді про агресію НАТО та пам'ятайте слова президента Росії з цього есе минулого літа. Запам'ятайте це та запитайте себе, що це означає не лише для України, а й для всіх нас у Європі", - написав міністр.

Раніше глава МЗС Британії Ліз Трасс заявила, що РФ веде кампанію дезінформації, спрямовану на дестабілізацію і виправдання вторгнення в Україну.

Як повідомлялося, у Білому домі заявили, що РФ може влаштувати провокацію, яку використає як привід для вторгнення в Україну.

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі

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