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Укр / Рус
Укр / Рус

Кремль лжет о НАТО, чтобы оправдать агрессию против Украины – глава Минобороны Британии

Понедельник, 17 января 2022, 11:09

Россия выдвигает ложные утверждения об агрессии НАТО, чтобы оправдать "насильственное объединение" Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в статье министра обороны Великобритании Бена Уоллеса для The Times.

Уоллес обвиняет президента РФ Владимира Путина в использовании "избирательной и искаженной аргументации", чтобы представить НАТО как угрозу.

"Мы все должны волноваться, потому что из-под пера самого президента Путина вышло эссе на 7000 слов, в котором этнонационализм находится в центре его амбиций…Он предоставляет искаженную и избирательную аргументацию, чтобы оправдать в лучшем случае подчинение Украины и, в худшем случае, насильственное объединение этой суверенной страны", - говорится в статье.

 Уоллес заявил, что британское правительство не конфликтует с Россией и российским народом, "но оно не согласно со злонамеренной деятельностью Кремля".

"Поэтому, если одной холодной январской или февральской ночью российские вооруженные силы еще раз вступят в суверенную Украину, игнорируйте рассказы об агрессии НАТО и помните слова президента России в этом эссе с прошлого лета. Запомните это и спросите себя, что это значит не только для Украины, но и для всех нас в Европе", - написал министр.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что РФ ведет кампанию дезинформации, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения в Украину.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

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Великобритания Украина-НАТО Россия

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