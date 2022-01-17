ЄС закликав Сербію до подальших кроків після референдуму про зміну конституції

Євросоюз привітав проведення референдуму в Сербії щодо зміни конституції країни, на якому жителі країни схвалили судову реформу.

Про це заявив речник Єврокомісії з питань закордонних справ і політики безпеки Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

"За попередніми результатами, виборці, які прийшли в неділю на виборчі дільниці в Сербії для голосування щодо поправок до конституції, висловили підтримку пропозиції.

ЄС вітає завершення цього важливого кроку у конституційній реформі з метою зміцнення незалежності судової влади відповідно до стратегічного вибору Сербії вступити до Європейського Союзу", - зазначив Стано.

За його словами, процес реформ щодо зміцнення незалежності судової влади на цьому не закінчується і має продовжуватись.

"Для ефективної реалізації конституційних поправок необхідно внести поправки до низки законів. Вони мають бути підготовлені у пріоритетному порядку за допомогою цілісної реформи відповідних законів відповідно до європейських стандартів.

Ми вітаємо намір уряду Сербії продовжувати залучати Венеційську комісію до наступних кроків. ЄС і надалі уважно стежитиме за цим процесом і надаватиме фінансову та технічну підтримку для реалізації реформи системи правосуддя", - додав речник.

За попередніми результатами, 60,48% виборців сказали "так" зміні конституції на недільному референдумі.

Деякі з найважливіших змін на референдумі стосуються того, як у майбутньому обиратимуть суддів та прокурорів.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди