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ЕС призвал Сербию к дальнейшим шагам после референдума по изменению конституции

Понедельник, 17 января 2022, 15:23

Евросоюз приветствовал проведение референдума в Сербии по поводу изменения конституции страны, на котором жители страны одобрили судебную реформу.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии по вопросам иностранных дел и политики безопасности Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

"По предварительным результатам, избиратели, пришедшие в воскресенье на избирательные участки в Сербии для голосования по поправкам к конституции, выразили поддержку предложения.

ЕС приветствует завершение этого важного шага в конституционной реформе с целью укрепления независимости судебной власти в соответствии со стратегическим выбором Сербии вступить в Европейский Союз", - отметил Стано.

По его словам, процесс реформ по укреплению независимости судебной власти на этом не заканчивается и должен продолжаться.

"Для эффективной реализации конституционных поправок необходимо внести поправки в ряд законов. Они должны быть подготовлены в приоритетном порядке посредством целостной реформы соответствующих законов в соответствии с европейскими стандартами.

Мы приветствуем намерение правительства Сербии продолжать привлекать Венецианскую комиссию к следующим шагам. ЕС и дальше будет внимательно следить за этим процессом и будет оказывать финансовую и техническую поддержку для реализации реформы системы правосудия", - добавил спикер.

По предварительным результатам, 60,48% избирателей сказали "да" изменению конституции на воскресном референдуме.

Некоторые из важнейших изменений в референдуме касаются того, как в будущем будут выбирать судей и прокуроров.

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