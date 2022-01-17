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Укр / Рус

В Латвии из-за бури не могут приземлиться самолеты, тысячи людей без света

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Понедельник, 17 января 2022, 15:58

В понедельник, 17 января, синоптики объявили в Латвии красное предупреждение – ураганный ветер срывает крыши и валит деревья, аэропорт фактически закрыт, тысячи человек остались без электричества.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Delfi.

В понедельник в середине дня порывы ветра в Юрмале достигали 32 метров в секунду, в Даугавгриве и Кундзинсали в Риге - 30 метров в секунду, свидетельствуют данные метеостанций. Столь сильной бури в Риге не было с января 2005 года.

 
Фото: Ventspils Komunālā pārvalde

В Лиепайском и Вентспилском портах в понедельник зарегистрированы порывы ветра до 27 и 29 метров в секунду.

К обеду Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила 100 вызовов об упавших на тротуары и проезжей части деревьях и сорванных крышах. Большинство вызовов получили в Риге и Юрмале.

Предприятие Rīgas Meži предупредило об опасности находиться в городских парках, а также в лесах.

После обеда без электричества осталось около 7000 клиентов предприятия Sadales tīkls, большинство из которых находятся в западной части Латвии.

Из-за непогоды в Риге с опозданием курсирует общественный транспорт.

Рижский аэропорт в Twitter сообщил, что с ухудшением погодных условий многие рейсы задерживаются, а многие – перенаправляются в аэропорты других стран. Пассажиров призывают следить за информацией о статусе своего рейса на домашней странице авиакомпаний и рижского аэропорта.

В настоящее время известно об изменениях пяти маршрутов – рейс Wizz Air из Киева, а также рейсы AirBaltic из Брюсселя, Франкфурта, Дубая и Парижа.

Как сообщалось, из-за метели с сильным ветром в Польше остались без электроснабжения десятки тысяч потребителей, во многих местах ветер повредил крыши и деревья.

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