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ЄС закликав негайно звільнити Навального у річницю його ув’язнення 

Вівторок, 18 січня 2022, 09:15

Європейський Cоюз у понеділок закликав Москву негайно звільнити російського опозиціонера Алексєя Навального у річницю його ув'язнення, яке ЄС засудив як політично мотивоване.

Про це йдеться в оприлюдненій 17 січня заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, повідомляє "Європейська правда". 

"Ми знову звертаємося до російської влади із закликом до його негайного і беззастережного звільнення без подальшої тяганини", -  йдеться у заяві глави зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля.

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Боррель також засудив послідовну дезінформаційну кампанію проти Навального та його соратників у російських державних ЗМІ, а також переслідування членів мережі Навального.

"ЄС продовжує найрішучіше засуджувати спробу вбивства пана Навального шляхом отруєння військово-хімічною нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок". Ми закликаємо Російську Федерацію розслідувати це у повній прозорості та без подальших затримок, а також повністю співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ)", - додав Боррель.

Навальний був доставлений до Німеччини для лікування у серпні 2020 року після того, як у Сибіру його отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новічок".

Російський уряд заперечує свою причетність до отруєння і відкидає висновки експертів. Справа Навального призвела до нової хвилі санкцій проти Росії, яка звинувачує Захід у наклепницькій кампанії проти неї.

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Навальний Росія

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