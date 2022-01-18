Прем'єр-міністр Румунії звинувачений у плагіаті докторської дисертації

Прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке, який перебуває при владі менше двох місяців, зіткнувся зі звинуваченням у плагіаті майже третини його докторської дисертації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації Politico.

Згідно з дослідженням румунської журналістки Емілії Шеркан, щонайменше 42 зі 138 сторінок наукової праці прем'єр-міністра містять плагіат.

Журналістка опублікувала докази, які звинувачують Чуке не тільки у дослівному запозиченні тексту з інших робіт, але й у використанні прийомів приховування плагіату.

Чуке, колишній військовий, заперечив усі звинувачення, і заявив, що отримав докторський ступінь відповідно до вимог законодавства того часу.

"Ці публічні звинувачення ніяк не можуть бути науково обґрунтовані", - додав він у заяві, опублікованій на його офіційній сторінці у Facebook.

Незважаючи на заяву Чуке про невинуватість, впливовий опозиційний політик Дачіан Чолош із партії "Союз за порятунок Румунії" (USR-PLUS) закликав прем'єр-міністра "терміново роз'яснити ситуацію" та провести розслідування, додавши, що, якщо твердження підтвердяться, необхідна відставка.

Емілія Шеркан відома своїми серйозними розслідуваннями плагіату з боку румунських політиків і раніше отримувала смертельні погрози.

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