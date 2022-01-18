Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Прем'єр-міністр Румунії звинувачений у плагіаті докторської дисертації

Вівторок, 18 січня 2022, 15:19

Прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке, який перебуває при владі менше двох місяців, зіткнувся зі звинуваченням у плагіаті майже третини його докторської дисертації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації Politico.

Згідно з дослідженням румунської журналістки Емілії Шеркан, щонайменше 42 зі 138 сторінок наукової праці прем'єр-міністра містять плагіат. 

У Румунії міністр подав у відставку через звинувачення у плагіаті і підробці документів про освіту

Журналістка опублікувала докази, які звинувачують Чуке не тільки у дослівному запозиченні тексту з інших робіт, але й у використанні прийомів приховування плагіату.

Чуке, колишній військовий, заперечив усі звинувачення, і заявив, що отримав докторський ступінь відповідно до вимог законодавства того часу. 

"Ці публічні звинувачення ніяк не можуть бути науково обґрунтовані", - додав він у заяві, опублікованій на його офіційній сторінці у Facebook.

Незважаючи на заяву Чуке про невинуватість, впливовий опозиційний політик Дачіан Чолош із партії "Союз за порятунок Румунії" (USR-PLUS) закликав прем'єр-міністра "терміново роз'яснити ситуацію" та провести розслідування, додавши, що, якщо твердження підтвердяться, необхідна відставка.

Емілія Шеркан відома своїми серйозними розслідуваннями плагіату з боку румунських політиків і раніше отримувала смертельні погрози. 

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Румунія

Статті

"Можливість зупинити Північний потік-2 ще існує"

Світлана Заліщук: "Ціни на газ у Європі вже не впадуть до рівня минулого року... Ми війну точно не програли. А у битвах були і перемоги, і поразки".
18 січня 2022 — Європейська правда

Податковий переворот: чому масштабна реформа польської влади стала проблемою

Масштабна реформа, за допомогою якої польська влада хотіла домогтися істотного зростання своїх рейтингів, перетворилася для неї на чималі проблеми.
18 січня 2022 — Станіслав Желіховський, Юрій Панченко

Небезпечніше за вторгнення: що чекає на Україну у протистоянні з РФ

Сподівань на Україну як "історію успіху" на Заході все менше. І все менше розуміння, чому в момент максимальної небезпеки Київ не намагається збільшити військовий бюджет.
18 січня 2022 — Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014-2019 рр)