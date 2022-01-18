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Премьер-министр Румынии обвинен в плагиате докторской диссертации

Вторник, 18 января 2022, 15:19

Находящийся у власти менее двух месяцев премьер-министр Румынии Николае Чуке столкнулся с обвинением в плагиате почти трети его докторской диссертации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом идет речь в публикации Politico.

Согласно исследованию румынской журналистки Эмилии Шеркан, по меньшей мере 42 из 138 страниц научной работы премьер-министра содержат плагиат.

В Румынии министр подал в отставку после обвинения в плагиате и подделке диплома

Журналистка опубликовала доказательства, обвиняющие Чуке не только в дословном заимствовании текста из других работ, но и в использовании приемов сокрытия плагиата.

Чуке, бывший военный, отрицал все обвинения, и заявил, что получил докторскую степень в соответствии с требованиями законодательства того времени.

"Эти публичные обвинения никак не могут быть научно обоснованы", - добавил он в заявлении, опубликованном на его официальной странице в Facebook.

Несмотря на заявление Чуке о невиновности, влиятельный оппозиционный политик Дачиан Чолош из партии "Союз за спасение Румынии" (USR-PLUS) призвал премьер-министра "срочно разъяснить ситуацию" и провести расследование, добавив, что если утверждения подтвердятся, необходима отставка.

Эмилия Шеркан известна своими серьезными расследованиями плагиата со стороны румынских политиков и получала смертельные угрозы.

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