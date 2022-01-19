Эрдоган планирует визит в Украину и предложил Зеленскому и Путину переговоры в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие недели планирует визит в Украину, чтобы провести переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сказал спикер президента Ибрагим Калын в комментарии Daily Sabah, пишет "Европейская правда".

Калын отметил, что Турция готова сыграть роль в деэскалации напряженности между Россией и Украиной. По его словам, Эрдоган разговаривал как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Зеленским.

"На самом деле он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят там встретиться, разобраться в их вопросах и разногласиях", – сказал он.

Он добавил, что "Турция остается доступной для любой роли для снижения напряженности между Россией и Украиной".

"И мы делаем это как Турция, как дружественная России и Украине страна, а также как союзник по НАТО", – сказал он.

Калын добавил, что Анкара будет поддерживать связь с россиянами во избежание каких-либо военных действий. "Мы все должны делать все возможное, чтобы избежать такой ситуации", – сказал он.

Ранее Эрдоган уже дважды предлагал выступить посредником между Украиной и Россией, чтобы предотвратить эскалацию из-за скопления российских войск на украинской границе.

В декабре глава МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция выступает за деэскалацию между Украиной и РФ, но против санкций в отношении Москвы.

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