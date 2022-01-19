Премьер и глава МИД Нидерландов приедут в Украину на фоне напряженности с РФ

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и министр иностранных дел Вопке Гукстра в скором времени прибудут в Украину из-за усиления напряженности на российско-украинской границе.

Об этом Рютте сказал в среду во время прений в парламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание NU.

Премьер-министр назвал ситуацию на российско-украинской границе "очень тревожной".

Когда именно состоится визит, не уточняется.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен ранее назвала ситуацию на границах Украины "тревожной и непредсказуемой". Она выразила надежду добиться урегулирования путем переговоров, но отметила, что будут жесткие санкции ЕС, если Россия решит вторгнуться.

"Любые меры со стороны ЕС будут действительно болезненными. Это сообщение должно быть понятным", - предупредила министр.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также что не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

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