Глава оборонного комітету Бундестагу виступила за надання оборонної зброї Україні

Голова комітету з питань оборони німецького Бундестагу, представниця Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Ціммерман виступила за те, щоб надати Україні оборонну зброю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Треба подумати про поставку оборонної зброї в Україну", - сказала голова оборонного комітету.

Але, за її словами, умови постачання повинні бути точно визначені.

"Ми домовилися в нашій коаліційній угоді, що жодна зброя не повинна доставлятися в кризові регіони", – зазначила Штрак-Ціммерман. Але водночас вона додала: "З огляду на поточну ситуацію та вплив на наш континент, нам слід зробити це на конкретних умовах, переглянути нашу позицію".

Вона різко розкритикувала президента Росії Владіміра Путіна: "Президент Росії живе минулим – і хоче туди повернутися. Певним чином він мріє про Радянський Союз 2.0".

Депутат фракції вільних демократів Александр Граф Ламбсдорф своєю чергою висловився за допомогу військово-технічними засобами. Він назвав бронежилети, шоломи, радари або прилади нічного бачення, але відкинув ідею постачання зброї.

Раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок відвідала Київ, де підтвердила, що будь-яка нова агресія РФ проти України матиме високу ціну.

Водночас Бербок заявила, що позиція німецького уряду щодо постачання зброї лишається незмінною. Своєю чергою глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що діалог з Берліном з приводу постачання зброї продовжиться.

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