Глава оборонного комитета Бундестага выступила за предоставление оборонного оружия Украине

Председатель комитета по обороне немецкого Бундестага, представительница Свободной демократической партии Мари-Агнесс Штрак-Циммерман выступила за то, чтобы предоставить Украине оборонное оружие.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Spiegel.

"Надо подумать о поставке оборонительного оружия в Украину", - сказала глава оборонного комитета.

Но, по ее словам, условия поставок должны быть точно определены.

"Мы договорились в нашем коалиционном соглашении, что ни одно оружие не должно доставляться в кризисные регионы", – отметила Штрак-Циммерман. Но она добавила: "Учитывая текущую ситуацию и влияние на наш континент, нам следует сделать это на конкретных условиях, пересмотреть нашу позицию".

Она подвергла резкой критике президента России Владимира Путина: "Президент России живет прошлым – и хочет туда вернуться. Определенным образом он мечтает о Советском Союзе 2.0".

Депутат фракции свободных демократов Александр Граф Ламбсдорф в свою очередь высказался за помощь военно-техническими средствами. Он назвал бронежилеты, шлемы, радары или приборы ночного видения, но отверг идею поставки оружия.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Киев, где подтвердила, что любая новая агрессия РФ против Украины будет иметь высокую цену.

В то же время Бербок заявила, что позиция немецкого правительства по поставке оружия остается неизменной. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что диалог с Берлином по поводу поставки оружия продолжится.

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