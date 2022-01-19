Держсекретар США прокоментував терміни призначення нового посла в Україні

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що кандидата на пост нового посла США в Україні буде номіновано дуже скоро.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав на пресконференції під час візиту до Києва у середу.

"Коли посол буде номінований, ця особа буде мати повну довіру президента США, це буде людина, яку я дуже добре знаю та з ким у мене тісні відносини, ця людина матиме очевидний досвід і знання щодо регіону. Я передбачаю, що ця номінація буде оголошена дуже скоро", - сказав Блінкен.

Співголова групи підтримки України у Сенаті США Роб Портман заявив минулого тижня під час візиту до Києва, що у Державному департаменті обіцяють призначення посла в Україні найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден може обрати кандидатом на посаду посла в Україні досвідченого кадрового дипломата Бріджит Брінк.

Призначення багатьох послів відбувається з великою затримкою через опозицію республіканців у Сенаті, який має затвердити кандидатів. Зокрема, сенатор-республіканець Тед Круз виступає проти будь-яких кандидатів через його незгоду з адміністрацією Байдена щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

Раніше американську місію в Україні очолювали два повірених у справах: Вільям Тейлор, який обіймав посаду посла США в 2006-2009 роках, і Крістіна Квін, яка очолює місію по цей час.

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