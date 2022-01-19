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Укр / Рус

Госсекретарь США прокомментировал сроки назначения нового посла в Украине

Среда, 19 января 2022, 17:03

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что кандидат на пост нового посла США в Украине будет номинирован очень скоро.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал на пресс-конференции во время визита в Киев в среду.

"Когда посол будет номинирован, этот человек будет иметь полное доверие президента США, это будет человек, которого я очень хорошо знаю и с кем у меня тесные отношения, этот человек будет иметь очевидный опыт и знания относительно региона. Я предполагаю, что эта номинация будет объявлена очень скоро", - сказал Блинкен.

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Сопредседатель группы поддержки Украины в Сенате США Роб Портман заявил на прошлой неделе во время визита в Киев, что в Государственном департаменте обещают назначение посла в Украине в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден может избрать кандидатом на должность посла в Украине опытного кадрового дипломата Бриджит Бринк.

Назначение многих послов происходит с большой задержкой из-за оппозиции республиканцев в Сенате, который должен утвердить кандидатов. В частности, сенатор-республиканец Тед Круз выступает против любых кандидатов из-за его несогласия с администрацией Байдена по поводу российского газопровода "Северный поток-2".

Ранее американскую миссию в Украине возглавляли два поверенных по делам: Уильям Тейлор, занимавший должность посла США в 2006-2009 годах, и Кристина Квин, возглавляющая миссию по настоящее время.

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США

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