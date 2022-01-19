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В Чехії передумали вводити обов’язкову вакцинацію для окремих груп людей

Середа, 19 січня 2022, 18:22

У середу уряд Чехії скасував указ про обов’язкову вакцинацію від COVID-19 для ключових спеціалістів та осіб, яким понад 60 років, щоб уникнути "поглиблення розколів" у суспільстві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters.

Прем'єр-міністр Петр Фіала заявив, що його новий правоцентристський уряд не бачить причин для обов’язкової вакцинації, яку планувала ввести попередня адміністрація для окремих категорій громадян.

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"Це не змінює нашу позицію щодо вакцинації. Це, безсумнівно, найкращий спосіб боротьби з COVID-19... однак ми не хочемо поглиблювати розкол в суспільстві", - сказав Фіала на пресконференції.

У грудні попередній уряд розпорядився ввести обов’язкову вакцинацію проти COVID-19 з березня 2022 року для персоналу лікарень та будинків для літніх людей, співробітників поліції, солдатів та деяких інших професій, а також для осіб, яким більше 60 років. Це викликало протести. 

Водночас, це рішення ухвалене на тлі стрімкого поширення коронавірусу у зв’язку з циркулюванням штаму "Омікрон".

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що за вівторок було зареєстровано 28 469 нових випадків COVID-19, що є рекордною щоденною кількістю з початку пандемії. 

Кількість добових випадків більш ніж вдвічі перевищила число зареєстрованих у той же день минулого тижня.

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Чехія Коронавірус

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