В Чехії передумали вводити обов’язкову вакцинацію для окремих груп людей

У середу уряд Чехії скасував указ про обов’язкову вакцинацію від COVID-19 для ключових спеціалістів та осіб, яким понад 60 років, щоб уникнути "поглиблення розколів" у суспільстві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters.

Прем'єр-міністр Петр Фіала заявив, що його новий правоцентристський уряд не бачить причин для обов’язкової вакцинації, яку планувала ввести попередня адміністрація для окремих категорій громадян.

"Це не змінює нашу позицію щодо вакцинації. Це, безсумнівно, найкращий спосіб боротьби з COVID-19... однак ми не хочемо поглиблювати розкол в суспільстві", - сказав Фіала на пресконференції.

У грудні попередній уряд розпорядився ввести обов’язкову вакцинацію проти COVID-19 з березня 2022 року для персоналу лікарень та будинків для літніх людей, співробітників поліції, солдатів та деяких інших професій, а також для осіб, яким більше 60 років. Це викликало протести.

Водночас, це рішення ухвалене на тлі стрімкого поширення коронавірусу у зв’язку з циркулюванням штаму "Омікрон".

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що за вівторок було зареєстровано 28 469 нових випадків COVID-19, що є рекордною щоденною кількістю з початку пандемії.

Кількість добових випадків більш ніж вдвічі перевищила число зареєстрованих у той же день минулого тижня.

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