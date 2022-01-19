В Чехии передумали вводить обязательную вакцинацию для отдельных групп людей

В среду правительство Чехии отменило указ об обязательной вакцинации от COVID-19 для ключевых специалистов и лиц старше 60 лет, чтобы избежать "углубления расколов" в обществе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters.

Премьер-министр Петр Фиала заявил, что его новое правоцентристское правительство не видит причин для обязательной вакцинации, которую планировала ввести предыдущая администрация для отдельных категорий граждан.

"Это не меняет нашу позицию по вакцинации. Это, несомненно, самый лучший способ борьбы с COVID-19... однако мы не хотим углублять раскол в обществе", - сказал Фиала на пресс-конференции.

В декабре предыдущее правительство распорядилось ввести обязательную вакцинацию против COVID-19 с марта 2022 года для персонала больниц и домов для пожилых людей, сотрудников полиции, солдат и некоторых других профессий, а также для лиц старше 60 лет. Это вызвало протесты.

В то же время это решение принято на фоне стремительного распространения коронавируса в связи с циркулированием штамма "Омикрон".

Министерство здравоохранения сообщило, что за вторник было зарегистрировано 28 469 новых случаев COVID-19, что является рекордным ежедневным количеством с начала пандемии.

Количество суточных случаев более чем вдвое превысило число зарегистрированных в тот же день на прошлой неделе.

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