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В Чехии передумали вводить обязательную вакцинацию для отдельных групп людей

Среда, 19 января 2022, 18:22

В среду правительство Чехии отменило указ об обязательной вакцинации от COVID-19 для ключевых специалистов и лиц старше 60 лет, чтобы избежать "углубления расколов" в обществе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters.

Премьер-министр Петр Фиала заявил, что его новое правоцентристское правительство не видит причин для обязательной вакцинации, которую планировала ввести предыдущая администрация для отдельных категорий граждан.

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"Это не меняет нашу позицию по вакцинации. Это, несомненно, самый лучший способ борьбы с COVID-19... однако мы не хотим углублять раскол в обществе", - сказал Фиала на пресс-конференции.

В декабре предыдущее правительство распорядилось ввести обязательную вакцинацию против COVID-19 с марта 2022 года для персонала больниц и домов для пожилых людей, сотрудников полиции, солдат и некоторых других профессий, а также для лиц старше 60 лет. Это вызвало протесты.

В то же время это решение принято на фоне стремительного распространения коронавируса в связи с циркулированием штамма "Омикрон".

Министерство здравоохранения сообщило, что за вторник было зарегистрировано 28 469 новых случаев COVID-19, что является рекордным ежедневным количеством с начала пандемии.

Количество суточных случаев более чем вдвое превысило число зарегистрированных в тот же день на прошлой неделе.

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Чехия Коронавирус

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