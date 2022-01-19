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Музеї і концертні зали у Нідерландах в рамках протесту перетворили на перукарні 

Середа, 19 січня 2022, 19:09

Музеї і концертні зали у Нідерландах організували креативний протест проти, як вони вважають, непослідовної політики уряду у запровадженні карантинних обмежень.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Після останнього послаблення загального локдауну, що діяв з середини грудня, дозволили відновити роботу перукарням, манікюрним салонам та спортзалам з обмеженням на кількість клієнтів. Музеї, театри, бари й кафе і надалі залишили закритими.

Працівники сфери культури обурилися тим, що візит до музею в уряді визначили нібито більш ризикованим, ніж до майстра манікюру, та на знак протесту запросили перукарів, манікюрниць або тренерів у свої стіни.

 
Фото: ANNA HOLLIGAN/BBC

До акції у різних формах долучилися низка відомих музеїв, як музей Вінсента ван Гога в Амстердамі, художній музей Panorama Mesdag у Гаазі та королівська галерея Мауріцгейс, де знаходиться відома робота Яна Вермера "Дівчина з перловою сережкою".  

Директорка музею ван Гога Емілі Горденкер висловила сподівання, що після акції в уряді переглянуть свій підхід.

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"Візит до музею - це безпечно, і це не менш важливо, ніж піти на манікюр, а може й більш важливо. Ми лише просимо про послідовність… Зараз цього не вистачає", - прокоментувала вона.  

Один із запрошених до музею перукарів пояснив, що приєднався, тому що не розуміє, чому йому дали можливість працювати, а музейникам - ні, хоча у залах достатньо місця для того, щоб гості не скупчувалися. "Тут купа місця, тоді як у супермаркеті може одночасно бути кількасот людей. Це просто абсурдно", - коментує він. 

Приєднались і деякі концертні зали - оркестрантам дозволяють збиратися на репетиції, але грати концерти для публіки заборонено. Оркестр концертної зали Консертгебау в Амстердамі запросив на свою репетицію перукарів з клієнтами.

 
MILAGRO ELSTAK/CONCERTGEBOUW

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