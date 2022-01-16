В Амстердамі зібралася велика демонстрація проти ковід-політики уряду

В Амстердамі тисячі людей вийшли у центр міста на протест проти політики уряду для стримування епідемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

Люди почали збиратися у трьох різних місцях - біля олімпійського стадіонута в парках Westerpark та Oosterpark, а звідти рушили до Музейної площі (Museumplein). З площі вони планують йти єдиною ходою далі вулицями міста.

Поліція і міська влада ще не давали оцінок щодо кількості учасників, але очевидно йдеться про тисячі. Організатори стверджують, що людей близько 25 тисяч.

До протесту приєднались також фермери зі своїми претензіями до уряду, деякі приїхали на акцію з тракторами.

Паралельно проходить контрдемонстрація - близько 200 людей вийшли з гаслами проти антисемітських і расистських заяв на демонстраціях невдоволених карантином і вакцинацією, зокрема порівняння обмежень для нещеплених з переслідуванням євреїв нацистами.

Через акції змінили рух кількох трамвайних маршрутів.

У мерії закликали людей протестувати "мирно й відповідально" та не нехтувати протиепідемічними правилами безпеки. Поліція оголосила райони зібрань зонами підвищеного ризику, що означає, що правоохоронці мають право превентивно зупиняти людей для перевірки.

Нагадаємо, раніше у Нідерландах молоді люди неодноразово влаштовували заворушення під приводом невдоволення карантинними обмеженнями.

14 січня Нідерланди зареєстрували новий рекорд заражень коронавірусом, проте заповненість ковідних лікарень продовжує спадати.

З 15 січня набули чинності перші послаблення карантину після того, як в середині грудня країна закрилася на загальний локдаун.

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