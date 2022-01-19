Музеи и концертные залы в Нидерландах в рамках протеста превратили в парикмахерские

Музеи и концертные залы в Нидерландах организовали креативный протест против, как они считают, непоследовательной политики правительства по введению карантинных ограничений в связи с эпидемией коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

После последнего поослабления общего локдауна, действовавшего с середины декабря, разрешили возобновить работу парикмахерским, маникюрным салонам и спортзалам с ограничением на количество клиентов. Музеи, театры, бары и кафе и дальше оставили закрытыми.

Работники сферы культуры возмутились тем, что визит в музей в правительстве определили как более рискованный, чем к мастеру маникюра, и в знак протеста пригласили парикмахеров, маникюрщиков и тренеров в свои стены.

Фото: ANNA HOLLIGAN/BBC

К акции в разных формах присоединились ряд известных музеев, как Винсента ван Гога в Амстердаме, художественный музей Panorama Mesdag в Гааге и королевская галерея Маурицгейс, где находится известная работа Яна Вермера "Девушка с жемчужной серьгой".

Vandaag veranderde het Limburgs #Museum - als onderdeel v/d landelijke #actie v/d @Museumverenigin - voor 1 dag in een #sportschool. Omdat de actie niet werd toegestaan, hebben onze eigen collega's hun werkplek verlaten voor een actieve zumba-sessie. 💪 #museumgym #opencultuur pic.twitter.com/bBZXbzdlvs — Limburgs Museum (@LimburgsMuseum) January 19, 2022

Директор музея ван Гога Эмили Горденкер выразила надежду, что после акции в правительстве пересмотрят подход.

"Визит в музей - это безопасно, и это не менее важно, чем пойти на маникюр, а может и более важно. Мы всего лишь просим о последовательности… Сейчас этого не хватает", - прокомментировала она.

Один из приглашенных в музей парикмахеров объяснил, что присоединился, потому что не понимает, почему ему дали возможность работать, а музейщикам – нет, хотя в залах достаточно места для того, чтобы гости не толпились. "Здесь куча места, в то время как в супермаркете может одновременно быть несколько сотен человек. Это просто абсурдно", - комментирует он.

Присоединились и некоторые концертные залы – оркестрантам можно собираться на репетиции, но играть концерты для публики запрещено. Оркестр концертного зала Консертгебау в Амстердаме пригласил свою репетицию парикмахеров с клиентами.

Фото: MILAGRO ELSTAK/CONCERTGEBOUW

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