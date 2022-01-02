Данія хоче до 2030 року позбутись викопного палива на внутрішніх авіарейсах

Уряд Данії оголосив про мету зробити внутрішні авіарейси вільними від викопного палива до 2030 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

У своєму новорічному зверненні прем'єр-міністр Метте Фредеріксен сказала, що хоче "зробити польоти зеленими".

Однак вона визнала, що рішення для досягнення цієї мети ще не знайдено.

Данія прагне до 2030 року скоротити загальні викиди вуглецю на 70% порівняно з рівнем 1990 року.

"Мандрувати – це жити, і тому ми літаємо", – сказала Фредеріксен, оголосивши свій план.

"Коли інші країни світу занадто повільні, Данія повинна взяти лідерство і ще більше підняти планку", - сказала вона.

Прем’єрка додала, що створити екологічно чисті внутрішні рейси буде складно, але дослідники та компанії працюють над рішеннями.

Європейський виробник Airbus оголосив про плани розробки літаків на водневому паливі, які можуть бути введені в експлуатацію до 2035 року.

Якщо водень, який використовується для їх палива, вироблятиметься з використанням відновлюваної енергії, це може стати способом для Данії досягти своїх цілей.

Однак незрозуміло, чи буде технологія готова і чи буде коштувати достатньо дешево, щоб досягти цілі до 2030 року.