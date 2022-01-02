Дания хочет до 2030 года избавиться от ископаемого топлива на внутренних авиарейсах

Правительство Дании объявило о цели сделать внутренние авиарейсы свободными от ископаемого топлива до 2030 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

В своем новогоднем обращении премьер-министр Мэтте Фредериксен сказала, что хочет "сделать полеты зелеными".

Однако она признала, что решение для достижения этой цели еще не найдено.

Дания стремится к 2030 году сократить общие выбросы углерода на 70% по сравнению с 1990 годом.

"Путешествовать – это жить, и поэтому мы летаем", – сказала Фредериксен, объявив свой план.

"Когда другие страны мира слишком медленные, Дания должна принять лидерство и еще больше поднять планку", - сказала она.

Премьер добавила, что создать экологически чистые внутренние рейсы будет сложно, но исследователи и компании работают над решениями.

Европейский производитель Airbus объявил о планах разработки самолетов на водородном топливе, которые могут быть введены в эксплуатацию до 2035 года.

Если водород, используемый для их топлива, будет производиться с использованием возобновляемой энергии, это может стать способом Дании достичь своих целей.

Однако непонятно, будет ли технология готова и будет ли стоить достаточно дешево, чтобы достичь цели к 2030 году.