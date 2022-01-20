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Румунія відмовилася від запровадження COVID-перепусток для працівників

Четвер, 20 січня 2022, 10:38

Уряд Румунії відмовився від планів запровадження COVID-перепусток для доступу до робочих місць після багатьох суперечливих обговорень у коаліції.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

План був приречений з самого початку і розглядався як дуже непопулярний крок у країні, де лише близько 40% дорослих вакциновані проти COVID-19.

Партії, що утворюють коаліцію – правоцентристська PNL, соціалістична партія PSD та UDMR, що представляє етнічну угорську меншість – розходилися щодо тексту законопроєкту та способу його прийняття.

Депутати хотіли, щоб уряд схвалив закон, стверджуючи, що це найшвидший спосіб його виконання, але лідер PNL і прем'єр-міністр заявили, що таке рішення має бути ухвалене парламентом.

Зрештою, закон про "зелену перепустку" так і не потрапив на голосування, і тепер соціалісти стверджують, що приймати його вже пізно.

Останнім кроком до відмови став виступ міністра охорони здоров'я Олександру Рафіли, який сказав, що запровадження перепусток буде надто запізнілим кроком, щоб запобігти п’ятій хвилі пандемії.

Нагадаємо, уряд Чехії скасував указ про обов’язкову вакцинацію від COVID-19 для ключових спеціалістів та осіб, яким понад 60 років, щоб уникнути "поглиблення розколів" у суспільстві.

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