Румыния отказалась от введения COVID-пропусков для работников

Правительство Румынии отказалось от планов внедрения COVID-пропусков для доступа к рабочим местам после многих противоречивых обсуждений в коалиции.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

План был обречен с самого начала и рассматривался как очень непопулярный шаг в стране, где около 40% взрослых вакцинированы против COVID-19.

Партии, образующие коалицию – правоцентристская PNL, социалистическая партия PSD и UDMR, представляющая этническое венгерское меньшинство – расходились по тексту законопроекта и способу его принятия.

Депутаты хотели, чтобы правительство одобрило закон, утверждая, что это самый быстрый способ его исполнения, но лидер PNL и премьер-министр заявили, что такое решение должно быть принято парламентом.

В конце концов, закон о "зеленом пропуске" так и не попал на голосование, и теперь социалисты утверждают, что принимать его уже поздно.

Последним шагом к отказу стало выступление министра здравоохранения Александру Рафиле, который сказал, что введение пропусков будет слишком запоздалым шагом, чтобы предотвратить пятую волну пандемии.

Напомним, правительство Чехии отменило указ об обязательной вакцинации от COVID-19 для ключевых специалистов и лиц старше 60 лет, чтобы избежать "углубления расколов" в обществе.

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