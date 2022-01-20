Латвія надасть озброєння Україні

Латвія на тлі загрози російського вторгнення в Україну готова "поставити летальну та нелетальну продукцію" Києву.

Про це заявив міністр оборони Артіс Пабрікс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Які саме озброєння отримає Україна, буде оприлюднено лише після їхньої доставки. Водночас Пабрікс зазначив, що Латвія не розглядає можливість відправки в Україну своїх військовослужбовців.

Він розкритикував стриманість низки країн Європейського Союзу щодо надання Україні оборонної зброї.

"Дуже жалкую, що є кілька європейських країн, які з різних причин не готові до цього. Я не вважаю це правильним", - сказав Пабрікс.

Раніше повідомлялося, що Державний департамент США дозволив Литві, Латвії та Естонії відправити в Україну ракети та іншу зброю американського виробництва.

Нагадаємо, Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії.

Йдеться про легку протитанкову зброю наступного покоління (NLAW), яка може знищити танк на відстані 800 метрів і пробити броню товщиною понад 500 мм.

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