Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Латвія надасть озброєння Україні

Четвер, 20 січня 2022, 12:48

Латвія на тлі загрози російського вторгнення в Україну готова "поставити летальну та нелетальну продукцію" Києву.

Про це заявив міністр оборони Артіс Пабрікс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Які саме озброєння отримає Україна, буде оприлюднено лише після їхньої доставки. Водночас Пабрікс зазначив, що Латвія не розглядає можливість відправки в Україну своїх військовослужбовців.

Чехія готова допомогти Україні зброєю та обладнанням - глава Міноборони

Він розкритикував стриманість низки країн Європейського Союзу щодо надання Україні оборонної зброї.

"Дуже жалкую, що є кілька європейських країн, які з різних причин не готові до цього. Я не вважаю це правильним", - сказав Пабрікс.

Раніше повідомлялося, що Державний департамент США дозволив Литві, Латвії та Естонії відправити в Україну ракети та іншу зброю американського виробництва.

Нагадаємо, Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії.

Йдеться про легку протитанкову зброю наступного покоління (NLAW), яка може знищити танк на відстані 800 метрів і пробити броню товщиною понад 500 мм.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Латвія Україна-НАТО

Статті

Перша річниця Байдена: де виграв, а де програв президент США

Що вдалося, а що ні президенту Джо Байдену? З якими результатами президент США підійшов до своєї першої річниці на посаді?
20 січня 2022 — Володимир Дубовик, для Європейської правди

"Допомогти європейцям повірити в Європу": чого чекати від нової голови Європарламенту

Вперше євроінституцію очолює представниця Мальти – найменшої країни ЄС. Хто така Роберта Метсола, що вона обіцяє та з чим буде боротися на чолі Європарламенту?
20 січня 2022 — Марія Ємець, Європейська правда

Україна змінює суддю в ЄСПЛ: головне про кандидатів, проблеми та процедуру

Суддя ЄСПЛ, призначений від нашої держави, братиме участь у розгляді всіх скарг, поданих проти нашої держави, а також міждержавних справ за позовами України до держави-агресора.
19 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда