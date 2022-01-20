Латвия предоставит вооружение Украине

Латвия на фоне угрозы российского вторжения в Украину готова "поставить летальную и нелетальную продукцию" Киеву.

Об этом заявил министр обороны Артис Пабрикс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Какие именно вооружения получит Украина, будет обнародовано только после их доставки. В то же время Пабрикс отметил, что Латвия не рассматривает возможность отправки в Украину своих военнослужащих.

Он раскритиковал сдержанность ряда стран Европейского Союза по предоставлению Украине оборонного оружия.

"Очень сожалею, что есть несколько европейских стран, которые по разным причинам не готовы к этому. Я не считаю это правильным", - сказал Пабрикс.

Ранее сообщалось, что Государственный департамент США разрешил Литве, Латвии и Эстонии отправить в Украину ракеты и другое оружие американского производства.

Напомним, Британия начала поставки Украине противотанкового оружия, чтобы помочь ей защититься от потенциального вторжения России.

Речь идет о легком противотанковом оружии следующего поколения (NLAW), которое может уничтожить танк на расстоянии 800 метров и пробить броню толщиной более 500 мм.

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