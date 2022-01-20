Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Германии бывшего Папу Римского обвинили в бездействии из-за сексуального насилия в церкви

Четверг, 20 января 2022, 13:41

В Германии мюнхенская юридическая фирма опубликовала отчет, в котором обвинила бывшего Папу Римского Бенедикта XVI в бездействии на фоне случаев сексуального насилия в католической церкви.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в четверг пишут немецкие СМИ, в частности, издание Spiegel Online.

Бывший понтифик обвиняется в связи с периодом, когда он являлся архиепископом Мюнхена-Фрайзинга в 1970-х и 1980-х годах.

В Германии церковь через 400 лет извинилась за сожжение "ведьм"

Обвинения обнародовала юридическая фирма Westpfahl Spilker Wastl (WSW), подготовившая отчет о сексуальных притязаниях по заказу епархии.

Юридическая фирма заявила, что Бенедикт, как тогдашний архиепископ Мюнхенский Йозеф Ратцингер, ничего не сделал против священнослужителей, обвиненных в сексуальных злоупотреблениях в четырех случаях.

Критики уже некоторое время обвиняют Ратцингера в неправомерных действиях, особенно в отношении священника из Северного Рейна-Вестфалии. Утверждается, что этот человек много раз развращал мальчиков и был переведен в Баварию во время правления Ратцингера. Этот священник впоследствии был окончательно осужден за жестокое обращение с детьми.

В отчете перечислено не менее 497 жертв. В основном это мальчики и молодые люди в период с 1945 по 2019 год.

Согласно исследованию, подозреваемых в совершении преступлений было не менее 235 человек, в том числе 173 священника и девять диаконов. Однако это только так называемое светлое поле. Можно предположить, что незарегистрированных случаев намного больше.

Во Франции за 70 лет 216 тысяч человек стали жертвами сексуального насилия духовенства - отчет

Кроме Папы Бенедикта, обвиняются и другие архиепископы. Бенедикт отрицает, что знал о преступлениях подозреваемых священников.

94-летний Бенедикт в 2013 году стал первым Папой, отказавшимся от этой роли за 600 лет, и теперь живет в бывшем монастыре на территории Ватикана.

Католическую церковь Германии в последние годы потряс ряд сообщений, разоблачающих распространенное насилие над детьми со стороны священнослужителей.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия

Статьи

"Помочь европейцам поверить в Европу": чего ждать от нового главы Европарламента

Впервые евроинституцию возглавила представительница Мальты – наименьшей страны ЕС. Кто такая Роберта Метсола, что она обещает и с чем будет бороться во главе Европарламента? (укр.)
20 января 2022 — Мария Емец, Европейская правда

Украина меняет судью в ЕСПЧ: главное о кандидатах, проблемах и процедуре

Судья ЕСПЧ, назначенный от нашего государства, будет участвовать в рассмотрении всех жалоб, поданных против нашего государства, а также межгосударственных дел по искам Украины к государству-агрессору (укр.)
19 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Больше безопасности, меньше коррупции: почему ЕС меняет свое мнение о ядерной энергии

В ближайшее время ЕС может коренным образом изменить свои подходы к ядерной энергетике. И это однозначно хорошая новость для Украины (укр.)
19 января 2022 — Ольга Кошарна, для Европейской правды