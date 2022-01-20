В Германии бывшего Папу Римского обвинили в бездействии из-за сексуального насилия в церкви

В Германии мюнхенская юридическая фирма опубликовала отчет, в котором обвинила бывшего Папу Римского Бенедикта XVI в бездействии на фоне случаев сексуального насилия в католической церкви.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в четверг пишут немецкие СМИ, в частности, издание Spiegel Online.

Бывший понтифик обвиняется в связи с периодом, когда он являлся архиепископом Мюнхена-Фрайзинга в 1970-х и 1980-х годах.

Обвинения обнародовала юридическая фирма Westpfahl Spilker Wastl (WSW), подготовившая отчет о сексуальных притязаниях по заказу епархии.

Юридическая фирма заявила, что Бенедикт, как тогдашний архиепископ Мюнхенский Йозеф Ратцингер, ничего не сделал против священнослужителей, обвиненных в сексуальных злоупотреблениях в четырех случаях.

Критики уже некоторое время обвиняют Ратцингера в неправомерных действиях, особенно в отношении священника из Северного Рейна-Вестфалии. Утверждается, что этот человек много раз развращал мальчиков и был переведен в Баварию во время правления Ратцингера. Этот священник впоследствии был окончательно осужден за жестокое обращение с детьми.

В отчете перечислено не менее 497 жертв. В основном это мальчики и молодые люди в период с 1945 по 2019 год.

Согласно исследованию, подозреваемых в совершении преступлений было не менее 235 человек, в том числе 173 священника и девять диаконов. Однако это только так называемое светлое поле. Можно предположить, что незарегистрированных случаев намного больше.

Кроме Папы Бенедикта, обвиняются и другие архиепископы. Бенедикт отрицает, что знал о преступлениях подозреваемых священников.

94-летний Бенедикт в 2013 году стал первым Папой, отказавшимся от этой роли за 600 лет, и теперь живет в бывшем монастыре на территории Ватикана.

Католическую церковь Германии в последние годы потряс ряд сообщений, разоблачающих распространенное насилие над детьми со стороны священнослужителей.

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