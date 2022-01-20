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Партія Орбана випереджає опозиційний альянс перед виборами у квітні

Четвер, 20 січня 2022, 15:42

Правляча партія Угорщини "Фідес" випередила опозиційний альянс на два процентні пункти напередодні парламентських виборів 3 квітня.

Про це свідчать результати опитування, які у четвер опублікував аналітичний центр IDEA, повідомляє "Європейська правда" з посилання на агентство Reuters.

Опитування показало, що підтримка шести об'єднаних опозиційних партій становить 37%, а націоналістичної партії "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана - 39%. 

В Угорщині призначили дату парламентських виборів, на яких Орбан ризикує програти 

Грудневе опитування центру показувало, що обидва табори набрали по 38%.

Опитування, проведене в четвер, підтвердило, що "місяць за місяцем "Фідес" систематично, хоч і не вражаюче, нарощує свою підтримку". Правляча партія отримала перевагу у всіх опитаних групах виборців.

У квітні Орбан зіткнеться з єдиним фронтом опозиції вперше з моменту вступу на посаду в 2010 році.

Головним опонентом Орбана на виборах буде позапартійний консерватор, мер невеликого міста Петер Маркі-Зай, який у жовтні виграв праймеріз в опозиції. 

Читайте також: Тяжкі часи для Орбана: чому нова перемога угорської влади більш не є гарантованою.

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Угорщина

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