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Партия Орбана опережает оппозиционный альянс перед выборами в апреле

Четверг, 20 января 2022, 15:42

Правящая партия Венгрии "Фидес" опередила оппозиционный альянс на два процентных пункта в преддверии парламентских выборов 3 апреля.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного в четверг аналитическим центром IDEA, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Опрос показал, что поддержка шести объединенных оппозиционных партий составляет 37%, а националистическая партия "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана - 39%.

В Венгрии определили дату парламентских выборов, на которых Орбан рискует проиграть

Декабрьский опрос центра показывал, что оба лагеря набрали по 38%.

Опрос, проведенный в четверг, подтвердил, что "месяц за месяцем "Фидес" систематически, хоть и не впечатляюще, наращивает свою поддержку". Правящая партия получила преимущество во всех опрошенных группах избирателей.

В апреле Орбан столкнется с единым фронтом оппозиции впервые с момента вступления в должность в 2010 году.

Главным оппонентом Орбана на выборах будет внепартийный консерватор, мэр небольшого города Петер Марки-Зай, выигравший в октябре праймериз в оппозиции.

Читайте также: Трудные времена для Орбана: почему новая победа венгерских властей больше не гарантирована.

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