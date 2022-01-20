Литва та Естонія оновили рекорди заражень коронавірусом

Литва та Естонія за минулу добу зареєстрували нові максимуми заражень коронавірусом за увесь час епідемії.

Про це повідомляють литовський мовник https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1593189/coronavirus-update-lithuania-s-infection-count-shoots-up-to-7-057#lg=1593189&slide=1154285 та естонський ERR, пише "Європейська правда".

У Литві добовий приріст нових хворих склав 7 057, на 800 більше, ніж попередній рекорд, зареєстрований напередодні. 14-денний показник захворюваності на 100 000 осіб перевищив 2000, а частка позитивних тестів серед усіх зроблених склала майже 25%.

Померли за добу 9 хворих, з яких вісім не були вакциновані зовсім або лише однією дозою. Кількість пацієнтів у лікарнях не змінилася.

В Естонії за добу зареєстрували 3845 нових хворих, на близько 12 тисяч зроблених тестів. 14-денний показник захворюваності на 100 000 осіб досягнув 2140.

Померли за добу четверо хворих, з них троє не були щеплені. У лікарнях перебувають 322 коронахворих, з них майже 80% не мали щеплення від коронавірусу.

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