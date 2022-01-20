Литва и Эстония обновили рекорды заражений коронавирусом

Литва и Эстония за прошедшие сутки зарегистрировали новые максимумы заражений коронавирусом за все время эпидемии.

Об этом сообщают литовский вещатель LRT и эстонский ERR, пишет "Европейская правда".

В Литве суточный прирост новых больных составил 7057, на 800 больше, чем предыдущий рекорд, зарегистрированный накануне. 14-дневный показатель заболеваемости на 100 000 человек превысил 2000, а доля положительных тестов среди всех проделанных составила почти 25%.

Умерли за сутки 9 больных, из которых восемь не были вакцинированы вовсе или только одной дозой. Число пациентов в больницах не изменилось.

В Эстонии за сутки зарегистрировали 3845 новых больных, около 12 тысяч сделанных тестов. 14-дневный показатель заболеваемости на 100 000 человек достиг 2140.

Умерли за сутки четверо больных, из них трое не были привиты. В больницах находятся 322 корона больных, из них почти 80% не имели прививки от коронавируса.

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