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Єврокомісар Варгеї приїде до Києва наступного тижня

Четвер, 20 січня 2022, 17:23

Єврокомісар з питань політики сусідства і розширення ЄС Олівер Варгеї наступного тижня прибуде з візитом до Києва.

Про це розповів постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садось під час спілкування з журналістами в четвер, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Посол Садось підкреслив, що цього тижня зустрічався з Варгеї під час його візиту до Польщі.

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"Наступного тижня комісар Варгеї їде до України. У середу він буде у Києві, щоби взяти участь у засіданні уряду, присвяченому питанню реформ", - розповів Садось.

Посол додав, що офіційно про візит та його програму повідомить Єврокомісія.

Візит Варгеї до Києва відбудеться на тлі цілої низки дипломатичних вояжів західних посадовців та дипломатів до України останніми днями на тлі нарощування російських військ довкола українських кордонів.

Євродепутати з комітету з закордонних справ і з підкомітету з безпеки і оборони Європейського парламенту, серед інших, хочуть відвідати Україну з місією зі збирання фактів.

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Єврокомісія

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