Еврокомиссар Вархеи приедет в Киев на следующей неделе

Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Оливер Вархеи на следующей неделе прибудет с визитом в Киев.

Об этом рассказал постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось, общаясь с журналистами в четверг, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Посол Садось подчеркнул, что на этой неделе встречался с Вархеи во время его визита в Польшу.

"На следующей неделе комиссар Вархеи едет в Украину. В среду он будет в Киеве, чтобы принять участие в заседании правительства, посвященном вопросу реформ", - рассказал Садось.

Посол добавил, что официально о визите и его программе уведомит Еврокомиссия.

Визит Вархеи в Киев состоится на фоне ряда дипломатических вояжей западных чиновников и дипломатов в Украину в последние дни на фоне наращивания российских войск вокруг украинских границ.

Евродепутаты из комитета по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне Европейского парламента, среди прочих, хотят посетить Украину с миссией по сбору фактов.

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