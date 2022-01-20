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Глава МЗС Австрії прибуде в Україну з колегами зі Словаччини та Чехії

Четвер, 20 січня 2022, 14:35

У розпал нарощування Росією військ на кордоні з Україною міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг відвідає Україну на початку лютого.

Про це повідомило австрійське видання OE24, пише "Європейська правда"

Візит очікується 7-8 лютого. Разом зі своїми колегами зі Словаччини та Чехії Шалленберг хоче надіслати "чіткий сигнал підтримки", заявив дипломат у четвер на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Бресті.

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"Діалог - так, але точно не загроза танків і ракет, що змінюють кордони в 21 столітті", - зазначив Шалленберг, додавши, що Австрія завжди "займала чітку позицію" щодо України.

Шалленберг привітав двосторонні переговори між США та Росією і зазначив, що вважає важливим майданчиком для переговорів ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що новий чеський уряд хоче допомогти Україні на тлі можливої ескалації з боку Росії і має намір відправити або продати військове обладнання Києву.

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Австрія Словаччина

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