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НАТО розпочав модернізацію авіабази в Албанії

Четвер, 20 січня 2022, 17:54

НАТО у четвер розпочав модернізацію албанської авіабази Кучова, що дозволить використовувати її для операцій Альянсу.

Про це повідомило агентство AP, пише "Європейська правда".

Модернізація вартістю 52 млн доларів США включатиме ремонт злітно-посадкової смуги, руліжних доріжок та складських приміщень. 

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База в Кучові, за 80 км на південь від столиці Тирани, обслуговуватиме Албанію, а також підтримуватиме операції НАТО з повітряного постачання, матеріально-технічного забезпечення, повітряної охорони та навчання.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що рішення НАТО використовувати об'єкт як тактичну базу "підтверджує той факт, що крихітна Албанія, тим не менш, є додатковою цінністю для Альянсу".

За даними Міноборони, модернізація має бути завершена до осені 2023 року.

Авіабаза була збудована у 1950-х роках, коли Албанія була близьким союзником Радянського Союзу. 

Албанія є членом НАТО з 2009 року. Минулого року у країні пройшли багатонаціональні військові навчання Defender-Europe 21 під керівництвом армії США.

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Албанія Альянс

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