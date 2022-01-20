НАТО начал модернизацию авиабазы ​​в Албании

НАТО в четверг приступил к модернизации албанской авиабазы ​​Кучова, что позволит использовать ее для операций Альянса.

Об этом сообщило агентство AP, пишет "Европейская правда".

Модернизация стоимостью 52 млн долларов США будет включать в себя ремонт взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и складских помещений.

База в Кучове, в 80 км к югу от столицы Тираны, будет обслуживать Албанию, а также поддерживать операции НАТО по воздушным поставкам, материально-техническому обеспечению, воздушной охране и обучению.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что решение НАТО использовать объект как тактическую базу "подтверждает тот факт, что крошечная Албания, тем не менее, является дополнительной ценностью для Альянса".

По данным Минобороны, модернизация должна быть завершена к осени 2023 года.

Авиабаза была построена в 1950-е годы, когда Албания была близким союзником Советского Союза.

Албания является членом НАТО с 2009 года. В прошлом году в стране прошли многонациональные военные учения Defender-Europe 21 под руководством армии США.

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