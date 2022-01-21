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Блінкен і Лавров проведуть переговори у Женеві щодо України

П'ятниця, 21 січня 2022, 10:12

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ РФ Сєргєй Лавров у п’ятницю зустрінуться в Женеві, щоб обговорити зростаючу напруженість навколо України.

Про це пише "Європейська правда".

Блінкен у четвер перебував з візитом у Берліні і заявив, що не очікує прориву від переговорів з Лавровим, але сподівається почути, що вирішила Москва за підсумками консультацій з США і НАТО минулого тижня.

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"Принаймні, я сподіваюся, що ми дізнаємося більше про те, чи Росія справді віддана спробам вирішити ці розбіжності дипломатичним шляхом, шляхом діалогу, чи ні", - сказав він в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.

19 січня Блінкен під час візиту в Київ попередив, що президент Росії Владімір Путін може віддати наказ про напад у найкоротші терміни.

Минулого тижня заступниця Блінкена Венді Шерман і заступник Лаврова Сергій Рябков також зустрілися в Женеві, але за підсумками переговорів стало зрозуміло, що ключові розбіжності подолати не вдалося.

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Нагадаємо, на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також  - що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі

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США Росія Україна-НАТО

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