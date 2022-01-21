Блинкен и Лавров проведут переговоры в Женеве по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу встретятся в Женеве, чтобы обсудить растущую напряженность вокруг Украины.

Об этом пишет "Европейская правда".

Блинкен в четверг находился с визитом в Берлине и заявил, что не ожидает прорыва в переговорах с Лавровым, но надеется услышать, что решила Москва по итогам консультаций с США и НАТО на прошлой неделе.

"По крайней мере, я надеюсь, что мы узнаем больше о том, действительно ли Россия предана попыткам решить эти разногласия дипломатическим путем, путем диалога, или нет", - сказал он в интервью немецкому телеканалу ZDF.

19 января Блинкен во время визита в Киев предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о нападении в кратчайшие сроки.

На минувшей неделе заместительница Блинкена Венди Шерман и заместитель Лаврова Сергей Рябков также встретились в Женеве, но по итогам переговоров стало ясно, что ключевые разногласия преодолеть не удалось.

Напомним, на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также что не видят оснований для проведения из США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

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