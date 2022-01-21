Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Блинкен и Лавров проведут переговоры в Женеве по Украине

Пятница, 21 января 2022, 10:12

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу встретятся в Женеве, чтобы обсудить растущую напряженность вокруг Украины.

Об этом пишет "Европейская правда".

Блинкен в четверг находился с визитом в Берлине и заявил, что не ожидает прорыва в переговорах с Лавровым, но надеется услышать, что решила Москва по итогам консультаций с США и НАТО на прошлой неделе.

Байден уточнил свое заявление по Украине: любое пересечение границы Россией будет вторжением

"По крайней мере, я надеюсь, что мы узнаем больше о том, действительно ли Россия предана попыткам решить эти разногласия дипломатическим путем, путем диалога, или нет", - сказал он в интервью немецкому телеканалу ZDF.

19 января Блинкен во время визита в Киев предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о нападении в кратчайшие сроки.

На минувшей неделе заместительница Блинкена Венди Шерман и заместитель Лаврова Сергей Рябков также встретились в Женеве, но по итогам переговоров стало ясно, что ключевые разногласия преодолеть не удалось.

Блинкен: если хоть один военный РФ пересечет границу Украины, это будет считаться вторжением

Напомним, на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также что не видят оснований для проведения из США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Россия Украина-НАТО

Статьи

Что делать, если вы потеряли паспорт за границей? Инструкция и лайфхаки

Как вернуться в Украину без паспорта? Этот текст нужно прочесть каждому, кто по крайней мере иногда ездит за границу.
21 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Первая годовщина Байдена: где выиграл, а где проиграл президент США

Что удалось Джо Байдену, а что нет? С какими результатами президент США подошел к своей первой годовщине в должности? (укр.)
20 января 2022 — Владимир Дубовик, для Европейской правды

"Помочь европейцам поверить в Европу": чего ждать от нового главы Европарламента

Впервые евроинституцию возглавила представительница Мальты – наименьшей страны ЕС. Кто такая Роберта Метсола, что она обещает и с чем будет бороться во главе Европарламента? (укр.)
20 января 2022 — Мария Емец, Европейская правда