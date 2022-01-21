Шведи розділилися щодо членства в НАТО - опитування

У Швеції приблизно однакова кількість людей виступають за і проти вступу країни в НАТО.

Про це свідчить опитування для шведської національної телерадіокомпанії SVT, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Дебати щодо вступу в НАТО відновилися у Швеції, особливо у зв’язку з тим, що ситуація з безпекою на континенті, в тому числі на українському кордоні та в Балтійському морі, погіршується.

Згідно з опитуванням, 37% респондентів відповіли "так" на питання про членство в НАТО, а 35% – "ні". Проте 28% шведів досі не визначилися. У 2017 році 32% відповіли "так" НАТО, тоді як 43% виступили проти, коли поставили те саме запитання.

Переважна більшість, 59%, також кажуть, що бояться Росії як наддержави, тоді як 29% говорять, що бояться США як наддержави.

У шведському парламенті більшість партій виступає за те, щоб Швеція оголосила, що може приєднатися до НАТО. Але коли справа доходить до фактичного членства, більшість депутатів проти цього.

Нагадаємо, останні опитування у Фінляндії показують, що майже третина жителів країни виступають за приєднання до Північноатлантичного альянсу.

Втім прем'єр-міністр Санна Марін назвала "дуже малоймовірним", що Фінляндія подасть заявку на членство в НАТО під час її повноважень.

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